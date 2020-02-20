Для перевезення евакуйованих з Китаю підготували сім автобусів ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій підготувала для перевезення евакуйованих з Китаю громадян 7 автобусів та залучила 33 рятувальників.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Державна служба з надзвичайних ситуацій перебуває у готовності до виконання завдань з транспортування громадян. Для їх перевезення підготовлено 7 автобусів ДСНС та залучено 33 рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Україні встановлено тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у КНР. На найближчі 14 днів вони будуть ізольовані на карантин. Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворене подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії. Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поряд працюватиме Цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС.

Як повідомлялося, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. На його борту 48 українців і 29 іноземців, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

Місце обсервації евакуйованих не розголошується з міркувань безпеки.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2118 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 74 576 осіб, 16 155 осіб вилікувались і виписані з лікарень.