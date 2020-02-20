Літак із евакуйованими з Китаю приземлився у аеропорту "Бориспіль"

Літак із евакуйованими з Китаю громаяднами України та інших держав приземлився у аеропорту "Бориспіль" на дозаправку, звідки вирушить у Харків.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Літак із евакуйованими українцями з Китаю приземлився у аеропорту "Бориспіль" на дозаправку. Там він дозаправиться пальним і вилетить у Міжнародний аеропорт міста Харків. За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу всі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ", - йдеться у повідомленні.

У МВС уточнили, що на борту літака авіакомпанії SkyUp перебуває 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Читайте також: Для перевезення евакуйованих з Китаю підготували сім автобусів ДСНС

"Неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки стану їхнього здоров’я, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м.Алмати (Казахстан), а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоти фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими", - наголосили у правоохоронному відомстві.

Зазначається, що після прибуття всі особи, що перебувають на борту літака, пройдуть належний прикордонний контроль із дотриманнням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньоі організації охорони здоров’я у спеціальній відокремленій зоні летовища.

Як повідомлялося, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. На його борту перебувають громадяни України та інших держав, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2118 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 74 576 осіб, 16 155 осіб вилікувались і виписані з лікарень.

Фото: Микола Анацький/МВС