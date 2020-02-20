Від коронавірусу у світі померли 2128 осіб
Укрінформ
Кількість осіб, що померли від коронавірусу, станом на 20 лютого сягнула 2128-ми, заражено 75 тис. 727.
Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинирінгу при Університеті Джона Хопкінса в США.
«Станом на 5:50 четверга загальна кількість померлих від пневмонії, спричиненої новим коронавірусом COVID-19, в Китаї зросла до 2120 осіб, а ще 8 випадків смерті зафіксовано у світі», - йдеться в повідомленні.
Кількість заражених коронавірусом у Китаї становить 74 576 людей, загалом у світі — 75 тис. 727. Повністю одужало вже 16 тис. 446 осіб.
Приблизно 80% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано у китайській провінції Хубей.
Фото: Xinhua