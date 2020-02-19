У світі від коронавірусу вилікували понад 15 тисяч осіб

Понад 15 тисяч осіб вилікувалися від коронавірусу COVID-19 у різних країнах світу.

Про це повідомляє The Guardian.

"Понад 15 000 людей одужали від коронавірусу, згідно з останніми даними", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Китаї одужали 14 938 осіб з 74 185, які заразилися коронавірусом.

У деяких провінціях Китаю показник одужання зріс до 40%, хоча у провінції Хубей - епіцентрі епідемії, цей показник не перевищує 15%.

У Великій Британії вісім з дев'яти пацієнтів з коронавірусом повністю одужали. У Таїланді - майже половина з 35 хворих.

На початку цього тижня голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що, за даними ВООЗ, чотири з п'яти пацієнтів у Китаї мають легкі симптоми та, як очікується, мають одужати.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого від коронавірусу Covid-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищила 75 тисяч людей.

Водночас сьогодні китайські науковці заявили про спад епідемії коронавірусу.

Фото: AA