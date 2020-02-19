У Сінгапурі кількість інфікованих коронавірусом збільшилася до 84

У Сінгапурі підтвердили 3 нових випадки інфікування коронавірусом Covid-19. Загальна кількість заражених зросла до 84 осіб.

Про це повідомляє CNA.

"Сінгапур повідомив про ще три підтверджені випадки зараження вірусом Covid-19 у середу, 19 лютого", - заявили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом, кількість інфікованих коронавірусом у Сінгапурі збільшилася до 84 осіб, 4 з них знаходяться у критичному стані. 34 пацієнти повністю одужали та були виписані зі шпиталів.

Три нові випадки зараження, за інформацією Міністерства охорони здоров'я Сінгапуру, сталися шляхом передачі вірусу від людини до людини.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого від коронавірусу Covid-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищила 75 тисяч людей.

Фото: АА