У Китаї від коронавірусу вже вилікували понад 12,5 тисяч хворих

Від початку спалаху захворювання, у Китаї від нового коронавірусу вилікували вже понад 12,5 тисяч хворих.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на Національний комітет з питань охорони здоров’я Китаю.

“Станом на кінець дня понеділка, 12 552 пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом, були виписані із лікувальних закладів після видужання”, - пише Xinhua.

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Зазначається, що лише за минулу добу із лікарень КНР виписали 1700 осіб.

“Станом на вчора, 1868 людей померли від хвороби, 72 436 випадків зараження новим коронавірусом було підтверджено”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання на новий коронавірус.

Фото: АА