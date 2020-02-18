У Китаї від коронавірусу вже вилікували понад 12,5 тисяч хворих
Укрінформ
Від початку спалаху захворювання, у Китаї від нового коронавірусу вилікували вже понад 12,5 тисяч хворих.
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на Національний комітет з питань охорони здоров’я Китаю.
“Станом на кінець дня понеділка, 12 552 пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом, були виписані із лікувальних закладів після видужання”, - пише Xinhua.
Зазначається, що лише за минулу добу із лікарень КНР виписали 1700 осіб.
“Станом на вчора, 1868 людей померли від хвороби, 72 436 випадків зараження новим коронавірусом було підтверджено”, - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо: наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання на новий коронавірус.
Фото: АА