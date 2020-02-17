Влада Сінгапура заборонила в'їзд іноземним пасажирам лайнера Westerdam

Влада Сінгапуру забрала двох своїх громадян з круїзного лайнера Westerdam, проте не впускатиме до країни іноземних громадян з числа пасажирів.

Про це повідомляє Straits Times.

"Двоє пасажирів проходять карантин в урядовому карантинному закладі. Ми не дозволяємо іншим пасажирам з лайнера Westerdam в'їжджати до Сінгапуру або подорожувати транзитом через Сінгапур", - сказав Лоуренс Вонг, який є головою робочої групи, що займається поточною ситуацією, пов'язаною зі спалахом коронавірусу.

Зазначається, що двоє сінгапурців з лайнера Westerdam, якому було дозволено причалитися в порту Камбоджі після майже двох тижнів у морі, проходять карантин у Сінгапурі.

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Фахівці побоюються, що пасажири корабля можуть бути джерелом коронавірусу після того, як Малайзія заявила, що в американської громадянки з цього лайнера, яка прибула до Куала-Лумпура, коронавірус.

Круїзний лайнер Westerdam провів майже два тижні в морі після відмови у пришвартуванні від щонайменше п'яти портів країн Азії.

Корабель, що перевозить понад 2000 пасажирів та членів екіпажу, 13 лютого отримав дозвіл на причал у порту Камбоджі.

Як повідомлялося, 16 січня круїзний лайнер MS Westerdam вирушив з Сінгапуру, маючи намір зайти у порти Таїланду, Камбоджі, В'єтнаму та Гонконгу.

У Гонконзі корабель висадив 1254 пасажирів та прийняв 768 осіб на борт перед від'їздом.

Керівництво лайнера планувало зробити зупинки на Філіппінах, у Тайвані, Японії, Південній Кореї та Китаї, однак через спалах коронавірусу переглянуло кінцеве місце призначення після попередження Центру з контролю та профілактики захворювань США 28 січня.

Філіппіни та Тайвань оголосили про закриття своїх портів для круїзних лайнерів через побоювання поширення коронавірусу, а японський уряд оголосив, що відмовляє у заході судна до свого порту.

На лайнері оголосили про плани пришвартуватися у порту Таїланду, щоб пасажири могли зійти на берег. Однак уряд країни також вирішив не пускати судно у свій порт.

Фото: Getty/Kyodo