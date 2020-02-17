Стан українців, інфікованих коронавірусом на Diamond Princess, задовільний — МОЗ

Стан українців з круїзного лайнеру Diamond Princess, які були інфіковані коронавірусом COVID-19 і перебувають на лікуванні в лікарнях Японії, задовільний.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На круїзному лайнері, який стоїть на карантині біля берегів Японії, перебували 25 українців. У двох було діагностовано хворобу, і вони перебувають на сьогодні в лікарнях міста Йокогама. Стан здоров'я їх задовільний, вони перебувають під медичним наглядом наших японських колег", - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, на борту Diamond Princess, яка зараз стоїть на карантині, перебували близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн, у тому числі, 25 українців. Наразі відомо про двох українців, у яких підтвердили інфікування коронавірусом COVID-2019.

Судно вийшло з Йокогами 20 січня та повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого був виявлений новий коронавірус. Він зійшов 25 січня у Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою. Карантин на судні має тривати до 19 лютого.

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Кількість підтверджених випадків коронавірусу на Diamond Princess сягнула 454.

Станом на ранок 17 лютого в світі зареєстровано 71 710 випадків COVID-19, з яких 1 775 - летальні. В Україні жодного випадку нового коронавірусу не зареєстровано.

Фото: АА