У світі зафіксували майже 72 тисяч випадків COVID-19, в Україні - жодного

Станом на ранок 17 лютого у світі зареєстровано 71 710 випадків COVID-19, з яких 1 775 - летальні. В Україні жодного випадку нового коронавірусу не зареєстровано.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на 17 лютого 2020 року у світі зареєстровано 71 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 775 - летальні. Одужало вже 11 175 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.", - йдеться у повідомленні.

Також в МОЗ повідомили, що у двох громадян України, які перебували на круїзному лайнері Diamond Princess, що стоїть в карантині в японському порту Йокогама, підтверджено зараження коронавірусом COVID-2019. Всі пасажири судна з позитивним результатом були госпіталізовані в інфекційні лікарні в районі Йокогама.

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Як повідомлялося, у Китаї кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 70 548 осіб, з них 1 770 осіб померли, 10 844 вилікувались.

Фото: АА