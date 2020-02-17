Жителям провінції Хубей заборонили виходити з будинків через коронавірус

Адміністрація провінції Хубей в Китаї, з якої почалося поширення коронавірусу COVID-19, заборонила всім жителям регіону виходити з будинків.

Про це повідомляє South China Morning Post.

“Центральна китайська провінція Хубей посилила обмеження щодо стримування епідемії коронавірусу на вихідні, наказавши мешканцям провінції - включаючи 24 мільйони людей у ​​сільській місцевості - залишатися вдома до подальшого повідомлення”, - йдеться у публікації.

Згідно із новими правилами, на вулицях буде заборонено рух пішоходів і будь-якого транспорту, крім машин поліції і екстрених служб. Лише одна людина з кожного будинку буде мати змогу виїжджати з села кожні три дні, щоб придбати товари першої необхідності.

"У принципі, кожен житель села повинен залишатися вдома. Якщо йому дійсно потрібно вийти, він повинен вдягнути маску і триматися на відстані від інших людей як мінімум 1,5 метра", - йдеться в регламенті місцевого уряду.

Також будуть скасовані усі види дозвілля та розваг, заборонено відвідувати інші будинки.

На провінцію Хубей, в якій проживають 58 мільйонів осіб, припадає понад 80% підтверджених випадків зараження коронавірусом і 96% смертей у Китаї.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 70 548 осіб, з них 1 770 осіб померли, 10 844 вилікувались.

Фото: АА