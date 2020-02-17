На Diamond Princess — 99 нових випадків коронавірусу

В Японії на круїзному лайнері Diamond Princess зафіксували різке збільшення кількості інфікованих коронавірусом COVID-2019 - 99 нових випадків.

Про це повідомляє NHK.

“Кількість випадків (зараження — ред.) коронавірусу в Японії вже сягнула понад 500, в тому числі 454 на круїзному лайнері, що стоїть на карантині”, - йдеться у публікації.

Міністерство охорони здоров'я Японії намагається розробити заходи щодо обмеження спалаху, але інфекція продовжує поширюватися в префектурах по всій країні.

Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе скликав зустріч епідеміологів у своєму кабінеті у неділю, щоб запровадити нові заходи боротьби з вірусом.

Приватний сектор почав застосовувати власні заходи стримування епідемії. Зокрема телекомунікаційний гігант NTT заявив, що закликає співробітників працювати вдома, щоб уникати особистих зустрічей.

Японський офіс компанії Yahoo також закликає працівників обирати гнучкий графік роботи.

Як повідомлялося, на борту Diamond Princess, яка зараз стоїть на карантині, перебували близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн, у тому числі, 25 українців. Наразі відомо про двох українців, у яких підтвердили інфікування коронавірусом COVID-2019.

Судно вийшло з Йокогами 20 січня та повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого був виявлений новий коронавірус. Він зійшов 25 січня у Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою. На судні діє карантин, що має тривати до 19 лютого.

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У 14 з 328 евакуйованих американців з круїзного лайнера Diamond Princess виявили коронавірус COVID-19. Ще 44 американців, хворих на COVID-19, залишилися в лікарнях Японії. Рейси з евакуйованими американцями прибудуть на бази "Тревіс" або "Сан-Антоніо" пізніше в понеділок. Потім вони залишаться на карантині протягом 14 днів.

Крім того, про плани евакуювати своїх громадян вже заявили Канада, Італія, Південна Корея, Австралія, Тайвань.

Станом на ранок 17 лютого у світі зареєстровано 71 710 випадків COVID-19, з яких 1 775 - летальні. В Україні жодного випадку нового коронавірусу не зареєстровано.