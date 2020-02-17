У 14 американців із лайнера Diamond Princess виявили коронавірус

У 14 евакуйованих з круїзного лайнера Diamond Princess американців виявили коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Державний департамент США.

"Під час процесу евакуації, після того, як пасажири висадилися з судна та розпочали транспортування до аеропорту, американські урядовці отримали повідомлення про те, що 14 пасажирів, які здали аналізи 2-3 дні тому, отримали позитивний результат на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цих громадян США ізолювали відповідно до чинних правил. У ході перельоту на батьківщину вони також були відокремлені від інших пасажирів. Держдепартамент зазначає, що за станом здоров'я всіх пасажирів стежать медики.

Рейси з евакуйованими американцями прибудуть на бази "Тревіс" або "Сан-Антоніо" пізніше в понеділок. Потім вони залишаться на карантині протягом 14 днів.

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Як повідомляв Укрінформ, на борту Diamond Princess перебували близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн, включаючи Україну. Наразі відомо про двох українців, які заразилися там.

Судно вийшло з Йокогами 20 січня та повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого був виявлений новий коронавірус. Він зійшов 25 січня у Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто перебуває на борту. На судні до 19 лютого діє карантин.

Загальна кількість хворих там зросла до 355 осіб.

У Китаї кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 70 548 осіб, з них 1 770 осіб померли, 10 844 вилікувались.

Фото: Kyodo News/Getty Images