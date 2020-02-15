У Китаї за приховування симптомів коронавірусу можуть стратити

Навмисне приховування або неправильне повідомлення про симптоми нового коронавірусу COVID-19 буде вважатися кримінальним злочином, оголосив у суботу суд у Китаї.

Це загрожуватиме порушникам смертною карою, повідомляє DW.

Приховування історії подорожей також вважатиметься злочином, наголосив суд.

У випадку, якщо через хворобу якогось громадянина вірус пошириться далі та викличе інші зараження, людина може бути звинувачена у загрозі суспільній безпеці. В окремих випадках за це передбачатиметься покарання у вигляді засудження до позбавлення волі терміном до 10 років, довічного ув'язнення або навіть смертної кари.

Тим часом китайська національна комісія з охорони здоров'я заборонила людям з кашлем, лихоманкою чи іншими симптомами хвороби подорожувати автомобільним, залізничним та авіаційним транспортом.

Для боротьби з епідемією китайська влада наказала усім людям, які повертаються до Пекіна з інших міст та регіонів, залишатися на карантині протягом 14 днів. Порушників будуть карати. При цьому поки що невідомо, як саме влада буде контролювати виконання цього наказу. Зараз багато людей повертається на свої робочі місця після продовжених через епідемію канікул з нагоди Китайського нового року.

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Як повідомлялось, станом на 15 лютого кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом зросла до 1523. За останню добу від COVID-19 померли ще 143 особи, водночас було зафіксовано 2641 новий випадок захворювання.

Загалом кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у світі наразі становить 66 492. При цьому, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса у США, кількість людей, що вилікувались від цієї хвороби, становить 8399.

Фото: АА