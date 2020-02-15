Коронавірус у Китаї: жертв уже понад 1500

За останню добу кількість жителів Китаю, заражених коронавірусом COVID-19 зросла до 66 тис. 492. Від викликаної ним пневмонії вже померли 1523 особи.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР в суботу повідомили про отримання... повідомлень про 2641 новий підтверджений випадок зараження коронавірусом нового типу, а також про 143 нові летальні випадки за п'ятницю», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 139 осіб померли в провінції Хубей, двоє - в провінції Хенань (обидві - Центральний Китай). По одному випадку зафіксовано в Пекіні та місті Чунцин на південному заході країни.

Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу в материковому Китаї становить 66 тис. 492. Від викликаної ним пневмонії вже померли 1523 людини.

Стан 11 тис. 53 пацієнтів оцінюється як тяжкий, водночас за даними на кінець п'ятниці 8096 осіб були виписані з лікарень після одужання.

Як повідомлялося, в Україні, за інформацією МОЗ, не зареєстровано жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом COVID-19.

Фото: Сіньхуа