Коронавірус у Китаї: жертв уже понад 1500

Коронавірус у Китаї: жертв уже понад 1500

Укрінформ
За останню добу кількість жителів Китаю, заражених коронавірусом COVID-19 зросла до 66 тис. 492. Від викликаної ним пневмонії вже померли 1523 особи.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР в суботу повідомили про отримання... повідомлень про 2641 новий підтверджений випадок зараження коронавірусом нового типу, а також про 143 нові летальні випадки за п'ятницю», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 139 осіб померли в провінції Хубей, двоє - в провінції Хенань (обидві - Центральний Китай). По одному випадку зафіксовано в Пекіні та місті Чунцин на південному заході країни.

Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу в материковому Китаї становить 66 тис. 492. Від викликаної ним пневмонії вже померли 1523 людини.

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Стан 11 тис. 53 пацієнтів оцінюється як тяжкий, водночас за даними на кінець п'ятниці 8096 осіб були виписані з лікарень після одужання.

Як повідомлялося, в Україні, за інформацією МОЗ, не зареєстровано жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом COVID-19.

Фото: Сіньхуа

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