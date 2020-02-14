Пасажирів почали евакуйовувати із лайнера Diamond Princess

На лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині біля узбережжя Японії через поширення на ньому коронавірусу COVID-19, у п’ятницю розпочалася евакуація перших пасажирів.

Про це повідомляє AFP.

“Уряд Японії надав пасажирам у віці 80 років і старше зі слабким здоров'ям або тим, хто розміщувалися в каютах без вікон на лайнері Diamond Princess, можливість перейти з корабля в житло на суші”, - йдеться у публікації.

Як зазначається, перша група з 11 осіб вже залишила круїзний лайнер у п'ятницю. Водій автобуса був в білому захисному костюмі з ніг до голови, а також - в окулярах та масці.

Представник міністерства охорони здоров'я Японії Гаку Хасімото піднявся на борт корабля в п'ятницю вранці, щоб оголосити, що всі пасажири повинні пройти тестування на вірус.

"Ті, хто дав позитивний результат, будуть переведені в лікарню. Ті, хто отримає негативний результат, будуть - на прохання - висаджені і переведені в житло, надане урядом", - сказав він.

Як відомо, на борту Diamond Princess перебувають близько 3,6 тисячі осіб із 50 країн, включаючи Україну. Раніше Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії оголосило про 44 нові випадки захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом, на цьому круїзному лайнері. Таким чином, загальна кількість заражених на судні наразі становить 219 осіб, включаючи одного співробітника карантинної служби, який працював на судні, про зараження якого оголосили 12 лютого. Наразі відомо про двох українців, які заразилися там.

Судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого був виявлений новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто знаходиться на борту. На судні діє карантин, який має тривати до 19 лютого.

Фото: kyodonews.net