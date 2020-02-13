На лайнері Diamond Princess в Японії - вже 218 заражених коронавірусом

На круїзному лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині в порту Йокогами, виявили 44 нові випадки зараження коронавірусом.

Інфекцію виявили у 43 пасажирів й одного члена екіпажу, повідомляє Japan Times із посиланням на дані японського Міністерства охорони здоров’я.

Серед нових інфікованих — 29 японців і 15 громадян інших країн (проте не уточнюється, яких саме).

Загалом кількість заражених коронавірусом пасажирів і членів екіпажу лайнера Diamond Princess сягнула 218 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, круїзний лайнер Diamond Princess, на борту якого знаходиться 3,7 тисячі осіб, 3 лютого помістили на карантин в порту Йокогами, Японія, через коронавірус. На борту лайнера Diamond Princess перебувають 25 українців. Загальна кількість заражених коронавірусом на лайнері наразі становить 218 осіб.

Серед них двоє українців, у яких лабораторно підтверджено інфікування новим коронавірусом. Це члени екіпажу — 25-річний чоловік та 37-річна жінка, які працювали на кухні та в обслуговуванні лайнера.

Фото: Kyodo News/Getty Images