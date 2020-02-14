У Китаї коронавірус лікують із використанням плазми крові людей, які одужали

У Китаї розробили спосіб лікування заражених коронавірусом за допомогою плазми крові людей, що одужали, яка містить активні антитіла.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Державний китайський виробник медичних виробів збирає плазму крові людей, що одужали від нового коронавірусу, виявивши, що це допомогло тяжкохворим пацієнтам», - йдеться в повідомленні.

Компанія використала плазму, яка містить сильнодіючі антитіла, для лікування понад 10 важко хворих пацієнтів із 8 лютого.

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Стан тих пацієнтів, яким було надано зазначене лікування, покращився упродовж 24 годин: зменшилося запалення, а також підвищився рівень кисню в крові.

Як повідомлялося раніше, станом на п'ятницю, 14 лютого, в Китаї загинув ще 121 чоловік і виявлено 5090 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Таким чином на даний час в континентальному Китаї зареєстровано 63 851 випадок зараження коронавірусом, із яких 1380 осіб померли.

Крім КНР, ще в 25 країнах виявлено понад 400 випадків інфікування. Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно.

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