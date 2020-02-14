Коронавірус у Китаї забрав життя вже 1380 осіб

Станом на п'ятницю, 14 лютого, в Китаї загинула ще 121 особа та виявлено 5090 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє АР з посиланням на Національну комісію охорони здоров'я Китаю.

«Загинуло ще 121 осіб, і було підтверджено 5090 нових випадків (зараження коронавірусом в Китаї - ред.)», - йдеться в повідомленні.

Таким чином наразі в континентальному Китаї зареєстровано 63 851 випадків зараження коронавірусом, з яких 1380 осіб померли.

Кількість зареєстрованих випадків підскочила після того, як у найбільш постраждалій від спалаху вірусу провінції змінили метод підрахунку. Відтепер в провінції Хубей зараховують випадки, що грунтуються на діагнозі лікаря до підтвердження лабораторними дослідженнями. З 5090 нових випадків 3095 підпадають під цю категорію.

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Раніше повідомлялося про 1367 загиблих і 52526 підтверджених випадків зараження COVID-19.

Крім КНР, ще у 25 країнах виявлено понад 400 випадків зараження. Інкубаційний період коронавіруса в середньому становить від 2 до 12 діб і проходить безсимптомно.

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