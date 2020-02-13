У Шанхаї вчені виділили штам нового коронавірусу

Група дослідників з Шанхая оголосила про успішне виділення зі зразка хворого штаму коронавірусу нового типу.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Зазначається, що до складу наукової групи входять вчені Шанхайського медичного інституту при університеті Фудань і міського центру по контролю й профілактиці захворювань. Вони завершили секвенування й аналіз генома.

Виділення штаму коронавірусу нового типу провели в мегаполісі вперше. Це, як вважають дослідники, надасть великі можливості для розробки вакцин, відповідних препаратів, а також для уточнення патогенного механізму вірусу.

Академік Інженерної академії Китаю Вень Юймей повідомила, що виділення штаму допоможе у відстеженні варіації вірусу у режимі реального часу, проведенні скринінгу препаратів і, таким чином, дасть змогу прискорити процес дослідження пневмонії COVID-19.

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Як повідомлялося, станом на 13 лютого у світі зареєстровано понад 60 тисяч випадків нової коронавірусної інфекції, 1 310 людей померло.

Фото с сайта news.sky.com