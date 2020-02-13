У Китаї за день від коронавірусу померли понад 250 осіб

У четвер кількість смертей унаслідок коронавірусу у Китаї сягнула 254-х осіб, що є найбільшим досі зафіксованим добовим зростанням.

Про це пише AP.

"Китай у четвер повідомив про 254 нові випадки смерті та зростання випадків зараження коронавірусом до 15152 після того, як в найбільш постраждалій провінції Хубей застосували нову систему обліку хворих, що розширює перелік діагнозів вірусу, котрий поширився на понад 20 країн", - йдеться у повідомленні.

Новий діагностичний підхід з'явився того самого дня, коли у провінції Хубей та місті Ухань замінили вищих посадових осіб через критику очільників місцевої влади щодо неналежного реагування на епідемію.

Загальна кількість загиблих у материковому Китаї з початку спалаху інфекції в грудні становить 1367, загальна кількість підтверджених випадків зараження зросла до 52526. Ця цифра наразі включає понад 13000 випадків "клінічного діагностування" у провінції Хубей, що базуються на аналізах у поєднанні з томографією легенів, на відміну від очікування результатів лабораторних досліджень, як було раніше.

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Як повідомляв Укрінформ, крім КНР, ще у 25 країнах виявлено понад 400 випадків зараження.

Інкубаційний період коронавірусу у середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно.

Фото: АА