До китайської провінції Хубей відправили понад 20 тисяч медиків

Національна комісія з охорони здоров'я Китаю додатково направила до провінції Хубей для боротьби з коронавірусом 21569 медиків.

Про це повідомляє Xinhua.

“До центральної китайської провінції Хубей було загалом направлено 189 команд медиків із 21569 медпрацівників для боротьби з коронавірусом COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

За даними агентства, серед відправлених медпрацівників понад 1 тис. лікарів, 1681 медсестра та 213 експертів із 17 провінцій.

Чиновниця комісії Гуо Янгонг заявила, що до Уханя ще було відправлено 2 600 військових медиків і понад 7 тис. лікарів і медсестер з відділів реанімації для зменшення смертності.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 лютого 2020 року у світі зареєстровано 60 331 лабораторно підтверджений випадок нової коронавірусної інфекції COVID-19. 1 310 людей загинули.

Фото: АА