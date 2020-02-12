У Китаї створили "мишку" для швидкої діагностики коронавірусу

Китайські дослідники з Тяньцзінського університету розробили портативний пристрій для швидкого виявлення випадків захворювання коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє Xinhua.

“Китайські науковці розробили портативний пристрій для виявлення ймовірних випадків захворювання COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє агентство, пристрій, який був розроблений у Тяньцзінському університеті, може швидко виявляти випадки захворювання та аналізувати дані.

Сам пристрій дуже схожий на комп'ютерну мишку.

Зазначається, що апарат може дуже оперативно брати аналіз крові з пальця людини та повідомити, чи є людина зараженою коронавірусом.

Результати можуть бути автоматично завантажені на хмарну платформу, на якій можуть оброблятися дані та передаватися в урядові відомства.

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Раніше науковці з університету науки та техніки Гонконгу (HKUST) винайшли портативний пристрій для експрес-діагностики зараження коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого від пневмонії, спричиненої коронавірусом COVID-19, у світі померло 1115 осіб. Загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у 44 тис. 653.

Фото з сайту www.xinhuanet.com