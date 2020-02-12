У Китаї створили "мишку" для швидкої діагностики коронавірусу
Про це повідомляє Xinhua.
“Китайські науковці розробили портативний пристрій для виявлення ймовірних випадків захворювання COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє агентство, пристрій, який був розроблений у Тяньцзінському університеті, може швидко виявляти випадки захворювання та аналізувати дані.
Сам пристрій дуже схожий на комп'ютерну мишку.
Зазначається, що апарат може дуже оперативно брати аналіз крові з пальця людини та повідомити, чи є людина зараженою коронавірусом.
Результати можуть бути автоматично завантажені на хмарну платформу, на якій можуть оброблятися дані та передаватися в урядові відомства.
Раніше науковці з університету науки та техніки Гонконгу (HKUST) винайшли портативний пристрій для експрес-діагностики зараження коронавірусом.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого від пневмонії, спричиненої коронавірусом COVID-19, у світі померло 1115 осіб. Загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у 44 тис. 653.
Фото з сайту www.xinhuanet.com