Коронавірус підхопили понад 60 тисяч жителів 27 країн

Загальна кількість хворих на коронавірус COVID-19 сягнула понад 60 тисяч людей у 27 країнах світу.

Про це повідомляє CNN.

“Загальна кількість підтверджених нових випадків коронавірусу у світі нараховує понад 60 тисяч щонайменше у 27 країнах та територіях, причому переважна більшість - на материковому Китаї”,- йдеться у повідомленні.

За межами материкового Китаю зафіксовано 568 випадків зараження та дві смерті - у Гонконзі та на Філіппінах.

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Зокрема вірус зафіксували у таких країнах: Австралія (15 випадків), Бельгія (1 випадок), Камбоджа (1 випадок), Канада (7 випадків), Фінляндія (1 випадок), Франція (11 випадків), Німеччина (16 випадків), Гонконг (50 випадків, 1 смерть), Індія (3 випадки), Італія (3 випадки), Японія (всього 247: 28 випадків на суші + 219 на круїзному лайнері), Макао (10 випадків), Малайзія (18 випадків), Непал (1 випадок), Філіппіни (3 випадки, 1 смерть), Росія (2 випадки), Сінгапур (50 випадків), Південна Корея (28 випадків), Іспанія (2 випадки), Шрі-Ланка (1 випадок), Швеція (1 випадок), Тайвань (18 випадків), Таїланд (33 випадки), Об'єднані Арабські Емірати (8 випадків), Велика Британія (9 випадків), США (14 випадків), В'єтнам (15 випадків).

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом COVID-19.

Фото: АА