Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 1300 осіб

У середу кількість хворих на новий коронавірус у Китаї зросла на 14 840 осіб, а загиблих — на 242 особи, що є найбільшим добовим зростання досі.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням Комітет з охорони здоров’я провінції Хубей.

“Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження у провінції досягла 48 206. Станом на середу у провінції загинуло 1 310 людей”, - пише Xinhua.

З початку спалаху захворювання із лікарень було виписано 3 441 пацієнта.

“Серед 33 693 госпіталізованих, 5 647 досі перебувають у важкому стані, ще 1 437 - у критичному”, - йдеться у матеріалі.

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Xinhua пояснює, що різке зростання кількості хворих частково пояснюється зміною методів підрахунку, адже тепер у загальній статистиці враховуються так звані “клінічно діагностовані” випадки.

“Клінічно діагностовані випадки - унікальні для статистики з Хубею. Їх урахування спровокувало зростання кількості нових підтверджених випадків”, - наголошує агентство.

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Клінічно підтвердженими вважаються всі вірогідні випадки зараження на новий коронавірус, до яких було зроблено пов’язану із пневмонією комп’ютерну томографію.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула 1 113 осіб. За межами Китаю зафіксовано два летальні випадки внаслідок вірусу. Загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у понад 45 тисяч осіб.

Фото: АА