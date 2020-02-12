У Гонконзі висунули нову версію поширення коронавірусу

У Гонконзі висунули нову версію поширення коронавірусу

Укрінформ
У Гонконзі висунули версію, що коронавірус можливо поширюється трубами каналізації, після виявлення відразу декількох хворих в одному житловому будинку.

Про це повідомляє CNN.

"Чиновники охорони здоров'я у Гонконзі частково евакуювали мешканців з багатоквартирного будинку через побоювання, що коронавірус може ширитись каналізаційними трубами будівлі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, однією з заражених виявилася 62-річна жінка. Потім стало відомо, що через квартиру чоловіка, якого напередодні шпиталізували з коронавірусом, проходив один і той же каналізаційний стояк з цією жінкою.

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Місцева влада евакуювала частину мешканців будинку та почала перевіряти систему водопостачання та каналізації. Вірус в системі наразі не виявили.

Однак фахівці з'ясували, що в квартирі одного з пацієнтів була самостійно перероблена каналізаційна труба. Оскільки нещодавно китайські та американські дослідники підтвердили, що новий китайський коронавірус також поширюється через фекалії, цілком можлива передача його каналізаційними трубами.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого від пневмонії, спричиненої коронавірусом COVID-19, у світі померло 1115 осіб. Загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у 44 тис. 653.

Крім КНР, ще в 25 країнах виявлено понад 400 випадків зараження.

Фото: FEATURE CHINA/BARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES

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