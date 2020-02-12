У Гонконзі висунули нову версію поширення коронавірусу

У Гонконзі висунули версію, що коронавірус можливо поширюється трубами каналізації, після виявлення відразу декількох хворих в одному житловому будинку.

Про це повідомляє CNN.

"Чиновники охорони здоров'я у Гонконзі частково евакуювали мешканців з багатоквартирного будинку через побоювання, що коронавірус може ширитись каналізаційними трубами будівлі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, однією з заражених виявилася 62-річна жінка. Потім стало відомо, що через квартиру чоловіка, якого напередодні шпиталізували з коронавірусом, проходив один і той же каналізаційний стояк з цією жінкою.

Місцева влада евакуювала частину мешканців будинку та почала перевіряти систему водопостачання та каналізації. Вірус в системі наразі не виявили.

Однак фахівці з'ясували, що в квартирі одного з пацієнтів була самостійно перероблена каналізаційна труба. Оскільки нещодавно китайські та американські дослідники підтвердили, що новий китайський коронавірус також поширюється через фекалії, цілком можлива передача його каналізаційними трубами.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого від пневмонії, спричиненої коронавірусом COVID-19, у світі померло 1115 осіб. Загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у 44 тис. 653.

Крім КНР, ще в 25 країнах виявлено понад 400 випадків зараження.

Фото: FEATURE CHINA/BARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES