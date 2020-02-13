Китай відправить до Уханя 2600 військових медиків

Китай додатково направить до Уханя, звідки поширився новий коронавірус, 2600 військових медиків для допомоги хворим.

Про це повідомляє Xinhua.

“2600 додатковим медикам зі Збройних сил буде поставлено завдання лікувати пацієнтів у двох лікарнях Уханю, столиці провінції Хубей та епіцентру спалаху нового коронавірусу”, - пише Xinhua.

Лікарні, до яких прибудуть військові медики, розраховані на 1560 пацієнтів та обладнані усім необхідним для лікування інфекційних хвороб. “Перша група із 1400 лікарів та медсестер мають прибути до Уханя в четвер й негайно почати лікування пацієнтів”, - йдеться у матеріалі.

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Xinhua додає, що наразі Збройні сили Китаю залучили до боротьби із коронавірусом 4000 військових. Після прибуття підкріплення, їх кількість перевалить за 6000 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула 1113 осіб. За межами Китаю зафіксовано два летальні випадки внаслідок вірусу. Загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у понад 45 тисяч осіб.

Фото: АА