У Китаї фіксують зменшення випадків зараження коронавірусом

Кількість виявлених нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Китаї скорочується упродовж тижня.

Про це повідомляє AP.

"Протягом останнього тижня кількість нових випадків зменшилась, що дає надію на те, що епідемію можна зупинити... Національна комісія з охорони здоров’я Китаю заявила, що у вівторок було зафіксовано 2015 нових випадків, у порівнянні з майже 3900 тиждень тому", - йдеться у повідомленні.

Речник комісії Мі Фенг сказав, що ситуація все ще похмура, але "ми бачимо деякі позитивні зміни".

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Доктор Майк Райан, керівник підрозділу ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я - ред.) з надзвичайних ситуацій, заявив, що "зарано намагатися передбачити початок кінця" спалаху в Китаї. Але заспокоює те, що кількість щоденних випадків, стабілізується, головним чином, завдяки величезній операції, проведеної галуззю охорони здоров'я Китаю, що безпрецедентно ізолювала 60 мільйонів людей.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула 1113 осіб. За межами Китаю зафіксовано два летальні випадки внаслідок вірусу. Загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у понад 45 тисяч осіб.

Фото: АА