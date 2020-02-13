У Китаї фіксують зменшення випадків зараження коронавірусом
Про це повідомляє AP.
"Протягом останнього тижня кількість нових випадків зменшилась, що дає надію на те, що епідемію можна зупинити... Національна комісія з охорони здоров’я Китаю заявила, що у вівторок було зафіксовано 2015 нових випадків, у порівнянні з майже 3900 тиждень тому", - йдеться у повідомленні.
Речник комісії Мі Фенг сказав, що ситуація все ще похмура, але "ми бачимо деякі позитивні зміни".
Доктор Майк Райан, керівник підрозділу ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я - ред.) з надзвичайних ситуацій, заявив, що "зарано намагатися передбачити початок кінця" спалаху в Китаї. Але заспокоює те, що кількість щоденних випадків, стабілізується, головним чином, завдяки величезній операції, проведеної галуззю охорони здоров'я Китаю, що безпрецедентно ізолювала 60 мільйонів людей.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула 1113 осіб. За межами Китаю зафіксовано два летальні випадки внаслідок вірусу. Загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у понад 45 тисяч осіб.
Фото: АА