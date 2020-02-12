В Японії коронавірус вразив більше 200 осіб

У Японії кількість людей заражених коронавірусом COVID-19 зросла до 200 осіб.

Про це повідомляє Kyodo.

"Кількість нових випадків зараження коронавірусом у Японії перевищила 200 осіб", - йдеться у повідомленні.

З 203 підтверджених випадків коронавірусу у Японії 174 - пасажири та члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess Судно перебуває на карантині, оскільки на початку лютого було виявлено, що чоловік, який висадився у Гонконгу, заражений коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула 1113 осіб.

На борту лайнера Diamond Princess знаходяться 25 українців, у двох з них лабораторно підтверджено коронавірус. Це члени екіпажу — 25-річний чоловік та 37-річна жінка, які працювали на кухні та в обслуговуванні лайнера.

фото: АА