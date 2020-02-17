Новий коронавірус менш смертельний, ніж його попередники — ВООЗ
Про це на брифінгу заявив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус.
"Також виявляється, що COVID-19 не такий смертельний, як інші коронавіруси, включаючи SARS та MERS. Понад 80% пацієнтів мають легку форму COVID-19 та видужують. Приблизно у 14% випадків вірус викликає важкі захворювання, включаючи пневмонію та задишку", - заявив очільник ВООЗ.
Daily media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/5784xBbue8— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 17, 2020
Крім того, зараз є тенденція до зменшення кількості заражених.
Як повідомлялося, станом на ранок 17 лютого у світі зареєстровано 71 710 випадків інфікування коронавірусом (COVID-19), з яких 1 775 - летальні. В Україні жодного випадку нового коронавірусу не зареєстровано.
Фото: АА