Новий коронавірус менш смертельний, ніж його попередники — ВООЗ

Новий китайський коронавірус COVID-19 не такий смертельний, як його попередники, наприклад SARS та MERS.

Про це на брифінгу заявив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус.

"Також виявляється, що COVID-19 не такий смертельний, як інші коронавіруси, включаючи SARS та MERS. Понад 80% пацієнтів мають легку форму COVID-19 та видужують. Приблизно у 14% випадків вірус викликає важкі захворювання, включаючи пневмонію та задишку", - заявив очільник ВООЗ.

Крім того, зараз є тенденція до зменшення кількості заражених.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 лютого у світі зареєстровано 71 710 випадків інфікування коронавірусом (COVID-19), з яких 1 775 - летальні. В Україні жодного випадку нового коронавірусу не зареєстровано.

Фото: АА