У Скалецької кажуть, що кількість випадків коронавірусу щодня зменшується

Кількість випадків захворювання, спричиненого новим коронавірусом COVID-19, має тенденцію до зменшення.

Про це на брифінгу поінформував заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Впродовж останніх чотирьох днів кожного дня спостерігається тенденція до зменшення кількості випадків (COVID-19), які реєструються за день. Маємо вже за період з 1 січня 2020 року по сьогодні 1775 летальних випадків, є дані з КНР, що понад 11 тис. осіб ... одужали після гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом", - сказав Ляшко.

Він зауважив, що смертність від COVID-19 складає 3%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 лютого зареєстровано 71 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

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