З Китаю евакуюють лише тих українців, які не мають жодних симптомів - МОЗ

Українські громадяни, які перебувають в китайському місті Ухань, де запроваджено суворий карантин через спалах коронавірусу, прибудуть на Батьківщину у четвер, 20 лютого.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Літак відлітає за українцями у вівторок (18 лютого - ред.), прибуття ми очікуємо у четвер (20 лютого - ред) на територію України” - сказав Ляшко.

Він додав, що сьогодні на засіданні урядового оперативного штабу затверджено алгоритм прийому, супроводу і поселення евакуйованих, а також виділено кошти з резервного фонду для їх утримання впродовж 14 днів.

Ляшко наголосив, що евакуйовуватимуть людей без симптомів, їх двічі оглянуть лікарі - китайські медики та українські медики з Центру медицини катастроф безпосередньо перед посадкою в літак. З Уханя планують евакуювати 49 громадян України і близько 25 іноземних громадян, які також по прибуттю в Україну пройдуть 14-денний карантин.

“Це загальноприйнятна практика, що евакуювати будуть здорових людей”, - заявив Ляшко. За його словами, в самому літаку простір буде поділений таким чином, щоб виключити інфікуванням між пасажирами, на випадок якщо у когось з’являться симптоми захворювання чи погіршиться самопочуття - в літаку передбачена окрема зона обсервації, де хворий буде знаходитися до прибуття.

Наразі МОЗ, за інформацією Ляшка, обрало з-поміж 100 два заклади - один основний, один резервний, де будуть знаходитися протягом 14 діб евакуйовані з Уханя українські та іноземні громадяни, екіпаж літака. Водночас Ляшко зауважив, що час карантину може бути змінений, якщо останні наукові дані будуть свідчити, що інкубаційний період вірусу менший або більший за 14 діб.

Також він наголосив, що держава має право встановлювати тимчасові обмеження людей, які прибули з неблагополучних місць на основі закону України про захист населення від інфекційних хвороб, і нагадав, що уряд прийняв відповідне розпорядження 3 лютого. Тимчасове обмеження іноземних громадян здійснюється на підставі міжнародних медико-санітарних правил ВООЗ, які прийняті більшістю країн світу.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 12 лютого заявив, що затримка евакуації українців із м. Ухань (Китай) пов’язана з мінімізацією ризиків проникнення коронавірусу Covid-19 в Україну. Прем'єр-міністр запевнив у тому, що уряд шукає можливість провести евакуацію таким чином, щоб не створити додаткових ризиків для місцевого населення. Влада враховує певні тонкощі, те, як поводить себе ця інфекція, та досвід інших країн, яким чином організовувати евакуацію, сказав він.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька 11 лютого зазначала, що зараз у провінції Хубей перебувають близько 80 українців, з яких попередньо 50 осіб оголосили про намір евакуюватися.

Фото: АА