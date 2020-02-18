У Пекіні за 6 днів планують побудувати завод з виробництва масок
Про це повідомляє Сіньхуа.
"Реконструкція об'єкта почалася в понеділок, 17 лютого, і, як очікується, завершиться до суботи", - йдеться у повідомленні.
Планується, що завод, будівництвом якого займається компанія China Construction First Group, вироблятиме 250 тисяч масок за день.
Для захисту робітників від можливого зараження 2019 nCoV вищевказана будівельна компанія вимірюватиме в них температуру тіла щоденно і виділить приміщення далеко від житлової зони для розміщення робочих з симптомами хвороби, повідомили в компанії.
На тлі боротьби Китаю з епідемією 2019 nCoV маски мають величезний попит серед медпрацівників, персоналу з контролю захворювань та населення.
Уряд КНР заохочує виробників медичних засобів нарощувати виробництво, а також вживає інших заходів для заповнення дефіциту відповідних товарів.
Як повідомлялося, станом на ранок 17 лютого у світі зареєстровано 71 710 випадків захворювання на коронавірус (COVID-19), з яких 1775 - летальні. В Україні жоден випадок нового коронавірусу не зареєстрований.
Фото: АА