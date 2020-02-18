У Пекіні за 6 днів планують побудувати завод з виробництва масок

Пекін за шість днів перетворить одну промислову будівлю на новий завод з виробництва захисних масок, щоб задовольнити підвищений попит на них у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу нового типу (2019 nCoV).

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Реконструкція об'єкта почалася в понеділок, 17 лютого, і, як очікується, завершиться до суботи", - йдеться у повідомленні.

Планується, що завод, будівництвом якого займається компанія China Construction First Group, вироблятиме 250 тисяч масок за день.

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Для захисту робітників від можливого зараження 2019 nCoV вищевказана будівельна компанія вимірюватиме в них температуру тіла щоденно і виділить приміщення далеко від житлової зони для розміщення робочих з симптомами хвороби, повідомили в компанії.

На тлі боротьби Китаю з епідемією 2019 nCoV маски мають величезний попит серед медпрацівників, персоналу з контролю захворювань та населення.

Уряд КНР заохочує виробників медичних засобів нарощувати виробництво, а також вживає інших заходів для заповнення дефіциту відповідних товарів.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 лютого у світі зареєстровано 71 710 випадків захворювання на коронавірус (COVID-19), з яких 1775 - летальні. В Україні жоден випадок нового коронавірусу не зареєстрований.

Фото: АА