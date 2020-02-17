Китай просить видужалих пацієнтів здавати кров для лікування коронавірусу

Китайські чиновники закликали видужалих пацієнтів здавати кров для лікування коронавірусу COVID-19.

З допомогою крові таких пацієнтів можна отримати плазму для лікування тих, хто знаходяться у критичному стані, повідомляє AFP.

"Плазма від пацієнтів, які одужали від пневмонії, викликаної COVID-19, містить антитіла, що можуть допомогти зменшити вірусне навантаження у критично хворих пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Фармацевтичні компанії прагнуть розробити вакцину для лікування епідемії, в результаті якої загинуло понад 1 тис. 770 осіб і заразилося понад 70 тис. 500 людей у всьому Китаї.

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Як повідомлялося, станом на ранок 17 лютого у світі зареєстровано 71 710 випадків зараження коронавірусом (COVID-19), з яких 1 775 - летальні. В Україні жодного випадку нового коронавірусу не зареєстровано.

Фото: АА