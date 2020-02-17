У Франції вже дванадцять інфікованих коронавірусом

У Франції вже 12 інфікованих коронавірусом. Одна людина померла, але 4 одужали.

Про це йдеться у спеціальній інформації "Коронавірус COVID-19", яка щоденно оновлюється урядом країни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Починаючи з 24 січня 2020 року, у Франції було зафіксовано 12 випадків інфікувань коронавірусом. 15 лютого 4 пацієнти одужали та були виписані із лікарень. Сім пацієнтів все ще залишаються на госпіталізації. Один пацієнт, віком 80 років, помер 14 лютого", - заявили у французькому уряді.

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Як повідомлялося, станом на ранок 17 лютого в світі зареєстровано 71 710 випадків COVID-19, з яких 1 775 - летальні.

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