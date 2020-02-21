Інформацію про приїзд евакуйованих до Нових Санжарів обмежили задля безпеки - Гончарук

Мешканців Нових Санжарів у Полтавській області не повідомили про приїзд громадян, евакуйованих з КНР, з міркувань безпеки.

Про це заявив Прем”єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання оперативного штабу Кабміну у Нових Санжарах, передає кореспондент Укрінформу.

«З міркувань безпеки ми, звичайно, обмежили інформацію, бо ми не хотіли, аби виникали зайві провокації, щоб цим міг хтось скористатися на шкоду нашим громадянам... Країна фактично перебуває у стані війни, всередині країни та, на жаль, ззовні є дуже багато сил, які хочуть зашкодити нашим громадянам й використати цю складну операцію, аби створити провокації. Тому з міркувань безпеки було прийнято таке рішення», - розповів Гончарук.

Він додав, що «окремі політичні й суспільні діячі» спробували все-таки використати цю ситуацію в своїх цілях - і це «дуже сумно». Однак, за словами Прем’єра, всі державні органи впоралися з честю з цією ситуацією.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого об 11:50 в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі.

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У Нові Санжари прибули очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Також у Нові Санжари вилетів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом міністром охорони здоров'я Зоряною Скалецькою.

Станом на 20 лютого у світі від коронавірусу померли 2128 осіб. Кількість випадків зараження в материковому Китаї сягнула 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

За даними МОЗ, в Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання коронавірусом COVID-19.