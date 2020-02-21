Прем'єр - про ситуацію в Нових Санжарах: Уряд дасть адекватну оцінку діям чиновників

У зв'язку з подіями в Нових Санжарах Кабмін дасть належну оцінку діям чиновників - незалежно від посад.

Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив на брифінгу в Нових Санжарах після засідання урядового оперативного штабу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що діям усіх людей ми спробуємо найближчим часом дати адекватну оцінку, незалежно від того які посади вони обіймають", - сказав голова уряду, коментуючи питання відповідальності посадових осіб за події в Нових Санжарах.

Водночас він заявив, що для України ситуація, коли виникла потреба в евакуації громадян, є новою. І, на думку Прем'єра, всі служби спрацювали належним чином.

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"Це складний процес. У нас в історії України ми вперше таким чином евакуюємо своїх громадян, і ця операція є фактично безпрецедентною… Звичайно, неможливо прорахувати всі сценарії, але я абсолютно точно впевнений що в наявних обставинах усі служби спрацювали добре. Немає підстав зараз вважати, що хтось перебуває в небезпеці", - наголосив Гончарук.