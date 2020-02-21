Гончарук і Криклій подякували екіпажу літака, який евакуював українців з Китаю

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук поспілкувався телефоном із членами екіпажу літака, яким громадян України евакуювали з Китаю у звязку зі спалахом коронавірусу.

Про це глава уряду написав у Telegram.

"Подякував їм за роботу та надзвичайну відданість справі", - наголосив Прем'єр.

Він відзначив, що завдяки екіпажу 45 українців та 28 іноземців, включно з дітьми від двох років, повертаються додому.

Подяку екіпажу також висловив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Про це він написав у Facebook.

"Хочу ще раз подякувати нашому національному авіаперевізнику SkyUp, Олександру Альбі (директор авіакомпанії SkyUp - ред.) та окремо кожному члену екіпажу, які не задумуючись одразу погодились на пропозицію вилетіти за нашими українцями до Уханя та разом з ними по поверненню перебувати в карантинній зоні протягом 14 діб. Знаю, що кількість бажаючих полетіти на допомогу в кілька разів перевищила потребу. І на фоні сьогоднішнього дикунства така людяність особливо цінується", - зазначив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого об 11:50 в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі.

У Нові Санжари прибули очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Також у Нові Санжари вилетів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом міністром охорони здоров'я Зоряною Скалецькою.

За даними МОЗ, в Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання коронавірусом COVID-19.