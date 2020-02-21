Якщо хтось з евакуйованих захворіє, його доправлять до інфекційної лікарні - Скалецька

Якщо у когось із громадян, евакуйованих з Китаю, виявлять ознаки захворювання, його буде доправлено до інфекційної лікарні.

Про це на брифінгу в Нових Санжарах після засідання урядового оперативного штабу сказала міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про надання медичної допомоги в разі виникнення симптоматики пов'язаної з коронавірусом, для цього є інфекційні лікарні, спеціально облаштовані, їх повезуть туди, де є інфекційна лікарня", - зазначила очільниця МОЗ.

Вона наголосила, що в Ухані на борт літака прийняли тільки здорових громадян, які пройшли медичний огляд перед посадкою.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька оголосила про намір піти на два тижні в карантин разом з українцями, евакуйованими з китайського міста Ухань.