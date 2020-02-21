Евакуйовані пройшли обстеження у Нових Санжарах, усі вони здорові - МОЗ

Евакуйованих з Китаю громадян, які перебувають на обсервації у Нових Санжарах, перевірили у цьому медичному центрі. Усі вони здорові.

Про це поінформував заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль на брифінгу в будинку уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі вони є здорові. Вони пройшли обстеження усередині обсерваційного закладу і якихось ознак небезпеки чи ознак захворювання жодна людина не має, і наші громадяни, і громадяни інших країн”, - сказав Коваль.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.