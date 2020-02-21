"Не п'ятизірковий готель": у МОЗ розповіли про умови для евакуйованих у Нових Санжарах

Евакуйовані з Китаю громадяни розміщені по двоє в номерах, забезпечені гарячим харчуванням, згодом їм буде надаватися ще й психологічна допомога.

Про це заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль розповів на годині запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Люди дійсно знаходяться не в п’ятизірковому готелі ...Громадяни розміщені в номерах по двоє, забезпечені гарячим харчуванням. Є уточнення — їжа готується не в цьому санаторії, вона готується за принципом кейтерингу. Їжу люди приймають з одноразового посуду, який після цього збирається і відповідним чином після знезараження утилізується”, - сказав Коваль.

За його словами, в санаторії “Нові Санжари” окремі каналізаційна система і водопостачання. "Обробка стічних вод відбувається так само, як і в інфекційних лікарнях під час підсиленого режиму”, - сказав Коваль.

Він також наголосив, що зважаючи на відносно тривалий термін перебування в ізоляції, евакуйованим з Китаю може знадобитися психологічна допомога. “Зараз відбувається комунікація з Червоним Хрестом щодо забезпечення в тому числі й психологами, тому що перебувати здоровим людям в обсервації протягом 14 днів досить складно ”, - сказав Коваль.

На його думку, евакуйовані громадяни знаходяться зараз в нормальних умовах, але у випадку повідомлень чи інформації про якісь недоліки, він попросив інформувати Міністерство охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.