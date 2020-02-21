Фейки та каміння: заступник Скалецької каже, що гібридна війна “дотягнулася” до Нових Санжар

Ситуація, яка склалася навколо евакуації українських громадян з Китаю, відбувалася не без участі сторонніх осіб.

Про це заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль сказав на годині запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу

“Мені соромно за те, що все так відбувалося. Я розумію, що це відбувалося не без участі сторонніх осіб. Тому що маємо, наприклад, фейкові звернення начебто від МОЗ і розсилку листів із поширенням неправдивої інформації, закидання камінням, інші провокації, які зараз відбуваються. Тому нагадую, що ми знаходимося в стані гібридної війни і прошу зважати на цю складову”, - сказав Коваль.

Він нагадав, що урядовий оперативний штаб ухвалив кілька рішень щодо недопущення поширення коронавірусу Covid-19, зокрема було встановлено режим підвищеної готовності системи цивільного захисту та тимчасові обмеження й особливі умови для осіб, які перебували в провінції Хубей КНР.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.