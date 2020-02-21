Фейки та каміння: заступник Скалецької каже, що гібридна війна “дотягнулася” до Нових Санжар

Фейки та каміння: заступник Скалецької каже, що гібридна війна “дотягнулася” до Нових Санжар

Укрінформ
Ситуація, яка склалася навколо евакуації українських громадян з Китаю, відбувалася не без участі сторонніх осіб.

Про це заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль сказав на годині запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу

“Мені соромно за те, що все так відбувалося. Я розумію, що це відбувалося не без участі сторонніх осіб. Тому що маємо, наприклад, фейкові звернення начебто від МОЗ і розсилку листів із поширенням неправдивої інформації, закидання камінням, інші провокації, які зараз відбуваються. Тому нагадую, що ми знаходимося в стані гібридної війни і прошу зважати на цю складову”, - сказав Коваль.

Він нагадав, що урядовий оперативний штаб ухвалив кілька рішень щодо недопущення поширення коронавірусу Covid-19, зокрема було встановлено режим підвищеної готовності системи цивільного захисту та тимчасові обмеження й особливі умови для осіб, які перебували в провінції Хубей КНР.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

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Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.

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