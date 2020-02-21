Прем'єр назвав евакуацію з Уханя безпрецедентною операцією
Про це він зазначив під час виступу у Верховній Раді, відповідаючи на запитання, чому не було комунікації з жителями Нових Санжар перед розміщенням там евакуйованих, повідомляє кореспондент Укрінформу
"Проведена операція є безпрецедентною в історії України, тобто ніколи в таких умовах не евакуйовували людей, не потрібно було забезпечувати епідеміологічну безпеку. Це вперше була проведена операція такого масштабу. Перше, про що ми думали - це безпека людей, яких будуть везти і які будуть проживати на територіях навколо. Щодо них могли трапитися провокації, спецоперації тощо. Тому ми навіть маршрут не могли розголошувати, яким їхали", - сказав Гончарук.
Він додав, що в оперативному штабі щодо евакуації ухвалювали рішення в таємному режимі: "очевидно, що в таких умовах ми не можемо за тиждень-два когось інформувати про те, де це (розміщення евакуйованих - ред.) відбудеться, тому що це могло би підірвати можливість забезпечення безпеки".
Глава уряду також спростував інформацію, що рішення про розміщення евакуйованих ухвалювались в останній момент: "Це неправда, з самого початку було визначено коло з приблизно 10 об'єктів за параметрами, наданими медиками. За три дні, коли ухвалювалось рішення відправляти літак у Китай, у нас було три об'єкти, готові прийняти цих громадян. Фінальне рішення про те, в який з цих об'єктів ми привеземо людей, було ухвалене за день до цього", - сказав він
Гончарук додав, що така ситуація з вибором об'єкта для розміщення евакуйованих з Китаю є абсолютно нормальною з точки зору безпеки.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.
Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.
Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.
Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.