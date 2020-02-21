Прем'єр назвав евакуацію з Уханя безпрецедентною операцією

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з жителями Нових Санжар не комунікували перед заселенням евакуйованих з Китаю українців та іноземців для уникнення провокацій та гарантування безпеки.

Про це він зазначив під час виступу у Верховній Раді, відповідаючи на запитання, чому не було комунікації з жителями Нових Санжар перед розміщенням там евакуйованих, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Проведена операція є безпрецедентною в історії України, тобто ніколи в таких умовах не евакуйовували людей, не потрібно було забезпечувати епідеміологічну безпеку. Це вперше була проведена операція такого масштабу. Перше, про що ми думали - це безпека людей, яких будуть везти і які будуть проживати на територіях навколо. Щодо них могли трапитися провокації, спецоперації тощо. Тому ми навіть маршрут не могли розголошувати, яким їхали", - сказав Гончарук.

Він додав, що в оперативному штабі щодо евакуації ухвалювали рішення в таємному режимі: "очевидно, що в таких умовах ми не можемо за тиждень-два когось інформувати про те, де це (розміщення евакуйованих - ред.) відбудеться, тому що це могло би підірвати можливість забезпечення безпеки".

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Глава уряду також спростував інформацію, що рішення про розміщення евакуйованих ухвалювались в останній момент: "Це неправда, з самого початку було визначено коло з приблизно 10 об'єктів за параметрами, наданими медиками. За три дні, коли ухвалювалось рішення відправляти літак у Китай, у нас було три об'єкти, готові прийняти цих громадян. Фінальне рішення про те, в який з цих об'єктів ми привеземо людей, було ухвалене за день до цього", - сказав він

Гончарук додав, що така ситуація з вибором об'єкта для розміщення евакуйованих з Китаю є абсолютно нормальною з точки зору безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

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Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.