Гончарук не бачить проблем у роботі Скалецької з Нових Санжар

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька зможе працювати дистанційно, поки перебуватиме на карантині разом із евакуйованими з Китаю українцями.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час звіту уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"МОЗ - це інститут, який може працювати, в тому числі й тоді, коли міністр знаходиться у відрядженні. На дворі ХХІ сторіччя, яке дозволяє працювати абсолютно спокійно дистанційно, не перебуваючи у кабінеті", - сказав Гончарук.

За його словами, нині у Нових Санжарах перебуває Скалецька та її заступник, а в цей час у Києві працює потужна команда, в тому числі разом із Національною службою здоров'я. Це професіонали, які знають що треба робити, щоб медична реформа не зупинилася, заявив Гончарук.

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Як повідомляв Укрінформ, Скалецька 20 лютого заявила, що проведе два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами, які перебувають у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.

"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюся, що моя присутність заспокоїть як тих, хто перебуває у Нових Санжарах, так і решту країни", - зазначила міністр.