Гончарук не бачить проблем у роботі Скалецької з Нових Санжар
Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час звіту уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"МОЗ - це інститут, який може працювати, в тому числі й тоді, коли міністр знаходиться у відрядженні. На дворі ХХІ сторіччя, яке дозволяє працювати абсолютно спокійно дистанційно, не перебуваючи у кабінеті", - сказав Гончарук.
За його словами, нині у Нових Санжарах перебуває Скалецька та її заступник, а в цей час у Києві працює потужна команда, в тому числі разом із Національною службою здоров'я. Це професіонали, які знають що треба робити, щоб медична реформа не зупинилася, заявив Гончарук.
Як повідомляв Укрінформ, Скалецька 20 лютого заявила, що проведе два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами, які перебувають у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюся, що моя присутність заспокоїть як тих, хто перебуває у Нових Санжарах, так і решту країни", - зазначила міністр.