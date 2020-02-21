Гончарук вважає події у Нових Санжарах наслідком інформаційної війни

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що протести в Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих з Китаю українців та іноземців є наслідком інформаційної війни проти України.

Про це сказав заявив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз можу вам доповісти, що все необхідне для людей (евакуйованих з Китаю — ред.) забезпечено, вони розселені по номерах, вони в теплі, "накормлені", епідеміологічна і фізична безпека їхні забезпечені. Проте ті події, які вчора відбувалися, на мою думку, вони є наслідком інформаційної війни, яка продовжується щодо нашої країни та зсередини, і ззовні", - заявив Гончарук.

Він не виключає, що провокації в Україні продовжаться: "Я думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розкачувати, щоб створити паніку, щоб зневірити населення".

Водночас глава уряду наголосив, що Кабмін, Президент, парламент зробили все залежне від них і достатнє для того, щоб громадяни, "і які евакуйовані, і які знаходяться на території України, були в безпеці".

"Ми готові реагувати на виклики, які існують, немає жодних підстав для паніки", - запевнив Гончарук.

Він також зазначив, що нещодавно відвідував Полтавщину і вважає цю область однією з найкращих з точки зору медичної системи, а тому там був обраний об'єкт для розміщення евакуйованих. Глава уряду запевнив, що ситуація з евакуйованими з Китаю — під контролем.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.