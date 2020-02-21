Через сутички в Нових Санжарах поліція відкрила п'ять справ

Поліція Полтавської області відкрила п'ять кримінальних проваджень за підсумками сутичок місцевих мешканців з правоохоронцями у Нових Санжарах, які сталися 20 лютого через розміщення евакуйованих з Китаю громадян у медичний санаторій на обсервацію.

Про це повідомив керівник поліції Полтавської області Іван Виговський 21 лютого під час позачергової сесії Полтавської обласної ради.

"На сьогоднішній ранок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено 5 кримінальних проваджень за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), 294 (масові заворушення), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), 279 (блокування транспортних комунікацій), 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Встановлені певні особи, які це робили навмисно", - уточнив Виговський.

За його словами, на даний час затриманий один із місцевих мешканців, який намагався своїм автомобілем наїхати на працівників спецпідрозділу. Йому оголошено підозру, він піде до суду.

"Є певна кількість активних осіб — 24 місцеві мешканці, які були доставлені до підрозділів. Аналізуючи ситуацію, ми бачимо в сутичках і сторонніх осіб. Вони будуть ідентифіковані, щодо них будуть вжиті певні заходи", - сказав Виговський.

Як повідомляв Укрінформ, під час сутичок у Нових Санжарах, куди доставили евакуйованих з Китаю українців, постраждали 9 правоохоронців. Одному пошкодили око, коли кинули каміння, іншому розбили голову, зламали палець. Щодо місцевих мешканців, то лише один із них звернувся по допомогу.