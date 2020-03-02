ЄС підвищив рівень небезпеки коронавірусу з помірного до високого

Європейський центр із запобігання хворобам та контролю (ECDC) підвищив рівень загрози поширення коронавірусу Covid-19 з помірного до високого.

Про це на прес-конференції 2 березня у Брюсселі заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«ECDC сьогодні оголосив, що рівень загрози вірусу було підвищено із помірного до високого для людей у Європейському Союзі. Іншими словами, вірус продовжує поширюватися. Ситуація є дуже складною, і вона потребує чіткої координації між країнами-членами та на рівні Європейського Союзу. Саме з цією метою ми засновуємо сьогодні групу реагування на коронавірус, яка охоплює всі можливі варіанти дій», - сказала президент Єврокомісії.

За її словами, ця оперативна група «Корона» матиме три головні елементи.

Перший стосуватиметься медичної сфери, включаючи заходи із запобігання та замовлення необхідного обладнання, а також організації лікування, інформування громадськості та прогнозування подальших подій.

Другий важливий елемент – команда, відповідальна за забезпечення мобільності, включаючи контроль на транспорті та переміщення людей в Шенгенській зоні.

Третя складова оперативної групи охоплюватиме питання, пов’язані із впливом спалаху хвороби на економіку, зокрема в особливо чутливих секторах, таких як торгівля, транспорт або туризм.

До складу оперативної групи «Корона» увійдуть п’ять представників Єврокомісії: єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич; єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Стелла Кіріакідіс; єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон, який відповідатиме за кордони; єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан, який опікуватиметься питаннями мобільності; єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, який оцінюватиме впливи спалаху хвороби на європейську економіку.

Для координації дій Єврокомісія запустила сьогодні сайт оперативної групи «Корона», де буде відображатися вся інформація, що пов’язана зі спалахом хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у світі досягла 89 074 тисячі осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Фото: АА