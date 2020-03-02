ЄС підвищив рівень небезпеки коронавірусу з помірного до високого

ЄС підвищив рівень небезпеки коронавірусу з помірного до високого

Укрінформ
Європейський центр із запобігання хворобам та контролю (ECDC) підвищив рівень загрози поширення коронавірусу Covid-19 з помірного до високого.

Про це на прес-конференції 2 березня у Брюсселі заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«ECDC сьогодні оголосив, що рівень загрози вірусу було підвищено із помірного до високого для людей у Європейському Союзі. Іншими словами, вірус продовжує поширюватися. Ситуація є дуже складною, і вона потребує чіткої координації між країнами-членами та на рівні Європейського Союзу. Саме з цією метою ми засновуємо сьогодні групу реагування на коронавірус, яка охоплює всі можливі варіанти дій», - сказала президент Єврокомісії.

За її словами, ця оперативна група «Корона» матиме три головні елементи.

Перший стосуватиметься медичної сфери, включаючи заходи із запобігання та замовлення необхідного обладнання, а також організації лікування, інформування громадськості та прогнозування подальших подій.

Другий важливий елемент – команда, відповідальна за забезпечення мобільності, включаючи контроль на транспорті та переміщення людей в Шенгенській зоні.

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Третя складова оперативної групи охоплюватиме питання, пов’язані із впливом спалаху хвороби на економіку, зокрема в особливо чутливих секторах, таких як торгівля, транспорт або туризм.

До складу оперативної групи «Корона» увійдуть п’ять представників Єврокомісії: єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич; єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Стелла Кіріакідіс; єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон, який відповідатиме за кордони; єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан, який опікуватиметься питаннями мобільності; єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, який оцінюватиме впливи спалаху хвороби на європейську економіку.

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Для координації дій Єврокомісія запустила сьогодні сайт оперативної групи «Корона», де буде відображатися вся інформація, що пов’язана зі спалахом хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у світі досягла 89 074 тисячі осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Фото: АА

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