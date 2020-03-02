В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України перевіряє на коронавірус чотирьох осіб.

Про це на брифінгу 2 березня заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На даний момент вже проведено вісім тестів на коронавірус, вони були негативні. Зараз в лабораторії розпочато аналізи ще на чотири підозри. Три з міста Києва, і одна з Чернівецької області. У місті Києві ця підозра зафіксована в іноземців, які перебували на території України та звернулися за медичною допомогою. В Чернівцях це людина, яка повернулася з Італії”, - сказав Ляшко.

За його словами, наразі разом з Держприкордонслужбою продовжується температурний скринінг. Він зазначив, що вже було перевірено близько 540 тисяч осіб.

"Усіх, у кого виявляється температура, оглядає епідеміолог та медичні працівники. Також забезпечено чергування швидких медичних допомог у найбільш потужних пропусках. У всіх інших час доїзду не перевищує 10 хвилин, для того щоб вчасно ізолювати та проконсультувати, а також зібрати зразки на дослідження у людей з температурою", - сказав він.

Також Ляшко додав, що завершення обсервації у Нових Санжарах планується на четвер 5 березня.

"Сьогодні ми маємо після ранкового огляду стабільну ситуацію, як і завжди. Симптомів вірусної респіраторної хвороби не виявлено, людей з підвищеною температурою тіла немає, всі здорові, всі очікують на завершення обсервації, яку ми плануємо провести в четвер", - додав він.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у світу досягла 89 074 тисячі осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

В Україні для запобігання занесенню коронавірусу запроваджено температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію країни. Жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 на території України не зафіксовано.