Головний санлікар перевірив бази для прийому пацієнтів із коронавірусом

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко перевірив госпітальні бази у Житомирі, Рівному та Сарнах, які визначені для прийому пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Відвідав сьогодні госпітальні бази у Житомирі, Рівному та Сарнах, які визначені для прийому пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Лікарні були вибрані рандомно, ніхто на місцях не знав про мій візит”, - йдеться в повідомленні.

За його словами, у всіх лікарнях є інфекційні бокси, що виділені спеціально на випадок реєстрації або підозри COVID-19. Наразі вони пустують та готові в будь-яку хвилину приймати пацієнтів. Наприклад, у Рівному в них вже побувало чотири особи з підозрою, що не підтвердились. Головний санітарний лікар відзначив, що алгоритм дій відпрацьований. "Що будуть робити у разі необхідності проводити реанімаційні заходи знають у всіх трьох лікарнях", - запевнив Ляшко.

За його інформацією, у Житомирській лікарні є відділення інтенсивної терапії та план, як та де надавати допомогу більшій кількості людей, які відділення переобладнувати. У Рівному до кінця наступного тижня буде повністю підготовлене відділення інтенсивної терапії в інфекційному відділені. Але якщо буде потреба надати допомогу вже зараз – пацієнтів для інтенсивної терапії готові приймати інші відділення. Крім того, усіх містах були проведені симуляційні навчання.

Ляшко також повідомив, що медперсонал закладів готовий працювати з коронавірусною інфекцією, однак медики звернулися з проханням забезпечити їм гідну оплату праці та надати гарантії, що після реформи їх не скоротять.

Головний державний санітарний лікар запевнив, що медична система України готова приймати та лікувати пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив рішення відновити посаду головного державного санітарного лікаря. На засіданні Кабміну 26 лютого на цю посаду був призначений заступник міністра охорони здоровя Віктор Ляшко.