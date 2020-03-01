Шкідливі викиди в Китаї різко скоротилися. NASA пов'язують це з коронавірусом

Супутникові знімки NASA показують різке зниження рівня забруднень над Китаєм, що частково пов'язано з економічним спадом через поширення коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє Sky News.

«NASA опублікували супутникові знімки, які показують різке зниження рівня забруднення в Китаї, яке, за словами космічного агентства США, частково пов'язане з коронавірусом», - йдеться в повідомленні.

В агентстві стверджують, що відбулося значне зниження вмісту діоксиду азоту (NO2) - отруйного газу, що виділяється автотранспортними засобами, електростанціями і промисловими об'єктами - через економічний спад після спалаху вірусу.

Covid-19 почав поширення в китайському місті Ухань, яке було перекрито 23 січня, в результаті чого жителям не дозволили залишати місто, а підприємствам було наказано закритися, щоб зменшити поширення хвороби.

За словами вчених NASA, скорочення забруднення NO2 вперше зареєстрували поблизу Уханя, але в кінцевому підсумку очищення поширилося по всій країні.

Читайте також: У Південній Кореї коронавірусом захворіли майже три тисячі осіб

Згідно з останніми даними, у світі зареєстровано 86986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2979 - летальні. Одужали вже 42294 особи.

На території Європи зареєстровано 1449 випадків захворювання COVID-19 у 27 країнах (Італія - ​​1128, Німеччина - 57, Франція - 100, Іспанія - 43, Велика Британія - 25, Хорватія - 6, Австрія - 10, Росія - 2, Фінляндія - 3, Швеція - 13, Ізраїль - 7, Швейцарія - 18, Греція - 4, Грузія - 3, Норвегія - 7, Румунія - 3, Азербайджан - 3, Нідерланди - 6, Естонія, Північна Македонія, Бельгія, Ісландія, Литва, Сан-Марино, Туркменістан, Білорусь - по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.