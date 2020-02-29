У Південній Кореї на коронавірус захворіли майже три тисячі осіб

У Південній Кореї кількість інфікованих вірусом Covid-19 за добу зросла на 594 особи, сягнувши 2 931 випадку.

Про це повідомляє BBC.

"У Південній Кореї зафіксували найбільше зростання випадків зараження коронавірусом протягом однієї доби, у п'ятницю підтверджено 594 нові випадки", - йдеться у повідомленні. Наразі в країні від пневмонії, викликаної коронавірусом загинули сімнадцять людей.

Південна Корея має найбільшу кількість підтверджених випадків зараження за межами Китаю. Більшість нових випадків захворювання Covid-19 зафіксовані у місті Тегу на південному сході країни.

Збройні сили Кореї надіслані до найбільш зараженого регіону. Військові знезаражують значну частину міста.

Як повідомлялося, у світі станом на 29 лютого зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 924 - летальні. Одужало вже 39 545 осіб.

На території Європи зареєстровано 1 123 випадків захворювання Covid-19 у 27 країнах (Італія - 888, Німеччина - 57, Франція - 57, Іспанія - 32, Велика Британія - 19, Хорватія - 5, Австрія - 5, Росія - 2, Фінляндія - 2, Швеція - 11, Ізраїль - 5, Швейцарія-10, Греція-4, Грузія - 3, Норвегія - 6, Румунія - 3, Нідерланди — 2, Естонія, Північна Македонія, Бельгія, Азербайджан, Ісландія, Литва, Сан-Марино, Туркменістан, Білорусь — по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.

Фото: AA